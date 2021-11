Des situations les plus compliquées peuvent naître les plus belles réalisations. Les Virtonais peuvent en attester depuis hier soir. On n’ira pas jusqu’à prétendre qu’ils ont signé un match référence sur la pelouse du Soevereinstadion de Lommel, mais avec un onze profondément remanié par la force des choses, ils se sont offert un succès convaincant, leur premier à l’extérieur cette saison, qui leur permet de relancer la mécanique après deux revers de rang, concédés face aux extrêmes du classement, Westerlo et Mouscron.

