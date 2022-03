Virton s’est offert le scalp d’un leader qui comptait 35 points de plus au classement. Et sa première clean sheet depuis un partage décroché sur la pelouse du RWDM le 27 août ! Ont-ils mérité ce succès totalement inattendu, qui leur offre un sursis dans cette course presque désespérée pour le maintien ? Si l’on s’en tient à la possession de balle et au nombre d’occasions, sans doute pas. En plus de tirer à deux reprises sur le cadre, Westerlo a plusieurs fois sollicité un Martin irréprochable. Cette partie aurait pourtant pu prendre une tout autre tournure si, dès la 3e minute, un but de Foster n’avait pas été annulé pour hors-jeu. Le bloc bas mis en place par Pablo Correa subissait d’emblée la pression d’un leader manquant de créativité. Et sur la seule riposte locale, au départ d’un coup franc et d’une transversale parfaite de Remy pour Sidibé, celui-ci, avec la complicité involontaire de Jordanov, surprenait à la fois le gardien et une assemblée qui ne s’attendaient pas à ça.

Tandis que les joueurs locaux peinaient pour conserver le ballon et que Van Den Keybus, Foster ou encore Van Eenoo inquiétaient un Martin attentif et parfois brillant (comme sur ce gros réflexe devant Vaesen), les supporters virtonais ont sans doute longtemps pensé que l’histoire allait se répéter. Et donc que Virton, après avoir mené, allait finir par courber l’échine. Pourtant, au fil des minutes, les Verts desserraient un peu l’étreinte. Car dans le camp opposé, et face à des Campinois qui jetaient toutes leurs forces offensives dans la bataille, Martin soufflait à deux reprises en voyant le ballon s’écraser sur son poteau. Si Lommel s’incline face au RWDM, l’écart entre les deux derniers passera de dix à sept unités. C’est beaucoup, sans doute trop, mais cela permet d’entretenir l’espoir.