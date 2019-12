Les Gaumais terminent l’année par deux succès. "Nous avons bien alterné dans le secteur offensif", sourit Christian Bracconi.

Largué il y a deux semaines dans la course à la deuxième tranche, Virton n’avait pas le choix des armes et devait, coûte que coûte, malgré trois matchs difficiles à négocier - Beerschot, Lommel et OHL -, engranger sous peine de baisser pavillon. Vainqueur 2-0 à Den Dreef, il revient à deux longueurs du Beerschot et à une de Lommel au classement. La bagarre promet dès le retour aux affaires le dimanche 12 janvier.

Au frustrant partage concédé au Beerschot - égalisation à la 90e+7 - et à une victoire méritée contre Lommel en succède une autre, décrochée dans l’antre louvaniste. Le revenant Joachim (65e) et Turpel (90e+5) concrétisèrent la domination luxembourgeoise. La titularisation du trio Claes-Lazaar-Joachim n’impacta en rien la maîtrise virtonaise. "Le plan était d’avoir un bloc compact pour bloquer le centre du jeu louvaniste et obliger notre adversaire à écarter le jeu ou jouer long", souligne l’entraîneur Christian Bracconi.

Un coup dans le mille tant le gardien Moris eut si peu à faire. Le rare danger est venu des phases arrêtées. "Nous avons bien alterné dans le secteur offensif."

Deux buts suffirent pour lever les bras au ciel et mettre à terre Keet, préféré à Henkinet. "On se replace pour la 2e tranche."

Les fêtes seront excellentes.

OHL : Keet ; Ngawa (72e Perbet), Schuermans, Tshimanga, Duplus ; Aguemon, Keita, Sowah (72e Myny), Maertens, Mercier (59e Mbombo) ; Henry.

VIRTON : Moris, Jordanov, Malget, Prempeh, Sylla ; Claes, Lecomte, Lazaar (56e François), Lapoussin, Couturier (86e Laurienté), Joachim (66e Turpel).

ARBITRE : M. De Cremer.

AVERTISSEMENTS : Duplus, Ngawa, Malget, Perbet.

LES BUTS : 65e Joachim (0-1), 90e+5 Turpel (0-2).