Décidément, il ne se passe plus une semaine sans que l’Excelsior Virton ne nous étonne. Les Gaumais ont annoncé ce vendredi matin la nomination d’Oguchi Onyewu comme secrétaire général. "Oguchi Onyewu chapeautera l’administration du club ainsi que son comité de direction et, à ce titre, sera l’interlocuteur du Conseil d’Administration", annonce le club du sud du pays.

L’Américain avait transité par la Belgique (La Louvière et le Standard de Liège) entre 2003 et 2009. Il avait fini sa carrière sous la tunique de Philadelphia Union 2017. Depuis lors, il a notamment été directeur d’académies de football aux Etats-Unis ainsi que directeur sportif de Orlando City B. Depuis 2020, Oguchi Onyewu siège également au Conseil d’Administration de la Fédération américaine de football.

L’ancien Standarman sera également en charge de la communication et des relations institutionnelles, notamment avec l’URBSFA et la Pro League. "Il fera profiter le RE Virton de sa longue et riche expérience footballistique", annonce le club dans un communiqué. "D’une part, en coordonnant la remise en place et le développement d’une école des jeunes particulièrement ambitieuse et, d’autre part, en apportant toute sa collaboration au directeur sportif Tom Van Den Abbeele et au staff technique."