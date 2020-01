Même s’il ne faisait plus vraiment de doute que les Gaumais de l’Excelsior Virton allaient prolonger leur bail d’une saison en D1B, c’est désormais mathématique. Avec ce succès à Roulers, reléguant les Flandriens à 18 points à 6 journées du terme, les Virtonais ne peuvent plus basculer en D1 amateurs. Mais depuis quelques mois, les hommes de Bracconi regardent de toute façon dans l’autre direction et ambitionnent plutôt la tête du classement.

(...)