Une semaine après la défaite contre Mouscron qui a peut-être laissé quelques traces mentales, Virton se rend à Lommel, autre concurrent direct, et avec un onze inédit puisque diverses absences imposent son remaniement.

" On sait qu’on va devoir combattre chaque semaine avec cet objectif d’atteindre le maintien, souligne Christophe Grégoire. Et on est préparé pour ça. Celui qui n’a pas compris ça, il ne devait pas nous rejoindre. Mais je n’ai pas de craintes concernant la mentalité et l’envie de ceux qui sont alignés."

(...)