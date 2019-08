Comme prévu depuis quelques jours, Abdoul Karim Dante arrive en provenance d’Anderlecht.

Le Malien a signé un contrat de 3 ans. L’entraîneur Dino Toppmöller peut l’utiliser en défense centrale ou décalé sur le côté gauche et entrer en concurrence avec Laurienté et Jordanov. Et un transfert de plus pour l’Excelsior Virton. Un !