Le voile s’est enfin levé sur le projet de Virton. Flavio Becca restera certes le grand manitou, mais l’argent ne coulera plus à flots avec un budget de 3 millions €. Les Gaumais vont donc devoir piocher parmi des joueurs sans contrat et des jeunes en prêt pour reconstruire un noyau, et ce, en 15 jours à peine.

"Nous voulons que l’Excel devienne une plateforme de développement pour les jeunes talents", déclare Patrice Waltzing, administrateur et membre du comité de gestion. "Pour y arriver, nous devons nouer des liens avec de grands clubs. Nous allons notamment recevoir des joueurs prêtés par l’AC Milan, la Juventus et le Genoa. Nous avons été longtemps en contact avec Clermont-Ferrand, mais la baisse drastique des droits TV en France l’a empêché d’entrer dans notre actionnariat."