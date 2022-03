Sauf miracle, la dernière chance de maintien de l’Excelsior Virton s’est envolée samedi, après cette sixième défaite consécutive, la 14e de la saison, concédée face à Deinze. Comment une équipe qui n’a plus gagné depuis près de quatre mois et n’a pris que deux points à la faveur des onze dernières rencontres (pire bilan de l’histoire du club sans doute) pourrait-elle en effet espérer combler un retard de sept unités en six journées ?

Croisé sur le parking du stade après la rencontre, Tom Van den Abbeele ne pouvait masquer son dépit : "On doit s’accrocher au moindre petit espoir, continuer tant que rien n’est fait mathématiquement, mais il est évident que les chances sont presque réduites à néant."