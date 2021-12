L’Excelsior Virton, une semaine après le renvoi de Christophe Grégoire, n’a pas encore officialisé le nom de son nouvel entraîneur, mais selon certaines sources, il pourrait s’agir de Pablo Correa.

Le Franco-Uruguayen, ancien entraîneur de Nancy, Evian et Auxerre, tiendrait la corde même si des détails resteraient à régler.

Âgé de 54 ans, Pablo Correa est sans club depuis le 18 mars 2019, jour de la fin de son parcours à Auxerre. Avant cela, il s’est surtout fait connaître à l’AS Nancy où il a terminé sa carrière de joueur avant d’endosser un rôle de coach. Avec le club lorrain, il a remporté une Coupe de la Ligue et deux titres en Ligue 2. En 2006 et 2007, il a été désigné entraîneur de l’année dans l’Hexagone par le magazine France Football. Si sa venue en Gaume se concrétise, l’officialisation ne devrait plus tarder.