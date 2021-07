Les jours se suivent et se ressemblent tout au sud du pays où les supporters virtonais attendent avec impatience la fin du suspense au sujet de la reprise de leur club.

Attendue la semaine passée, celle-ci ne devrait toutefois pas tomber avant la fin de cette semaine, nous assure-t-on du côté du club gaumais.

Les négociations se poursuivent et seraient désormais au stade de l’opérationnel et notamment du prêt de certains jeunes éléments par le futur club partenaire la saison prochaine. Pour rappel, dans les prochains mois, Flavio Becca devrait assurer la continuité du matricule 200 aux côtés d’un club issu d’un grand championnat européen et d’autres investisseurs.

Si certaines rumeurs laissaient présager au pire ce mardi, il n’en serait rien nous assure-t-on en off avant d’ajouter que quoiqu’il arrive, même s’il devait le faire seul en cas d’échec des négociations, Flavio Becca assurera la pérennité du club virtonais dans les prochains mois, mais ce n’est pas à l’ordre du jour.