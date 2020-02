Dominateurs, les Gaumais n’ont pas trouvé la faille.

Au courant du partage du Beerschot et du succès d’OHL, Virton et l’USG n’avaient pas le choix et devaient ravir la totalité de l’enjeu. C’est encore bien davantage le cas des Unionistes qui, en cas de défaite, tiraient un trait sur le gain de la deuxième tranche. Un score nul et vierge n’arrange personne : en cas de victoire de Westerlo contre Lokeren mercredi, quatre clubs posséderont dix-sept points alors qu’il en reste neuf à distribuer.

Les Bruxellois pouvaient brûler un cierge sur le fait d’être toujours en vie après 45 minutes. Dominés voire surclassés par des Gaumais - exit Malget, François, Ramalingom et Joachim au détriment d’Angiulli, Jordanov, Ribeiro et Turpel - séduisants, prenant le jeu à leur compte, pressant haut, ils l’échappèrent belle à deux reprises. Le tir enroulé de Turpel termina sa course sur piquet (25e) et la tentative de Couturier fut annihilée de maîtresse façon par Kristiansen (26e).

Côté unioniste, seul un centre de Pocognoli fit mine d’inquiéter Moris davantage spectateur que joueur. Faute de concrétiser dans son moment fort, Virton… repassa les plats dès la reprise avec cet envoi de Claes, pourtant à la hauteur du point de penalty, non cadré. Fatigue aidant, Virton permit à l’Union de risquer un tir via Nielsen (55e). Un mètre au-dessus.

Les minutes s’égrenaient. Les 2306 spectateurs attendaient le premier but qui n’arriva pas. Virton méritait mieux. L’Union n’avance pas au classement.