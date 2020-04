L’Excelsior Virton n’a pas obtenu sa licence pro. La raison ? Plusieurs points posent problème. Tout d’abord, le stade Yvan Georges est pointé du doigt. Avec ses 4 572 places, ce dernier ne répond pas aux normes du football professionnel. D’autant plus que le dossier du nouveau stade est pour l’instant au point mort, et ce, depuis plusieurs semaines. Ensuite, c’est la masse salariale qui plombe le dossier virtonais. Avec plus d’une trentaine de joueurs pros sous contrat, les Virtonais dépensent des sommes démesurées pour un club de D1B afin de régler les émoluments de son noyau.

Enfin, dernier point sensible qui ne plaide toujours pas en faveur du dossier du club de Flavio Becca : les retards de paiement, tant envers les joueurs qu’envers certains fournisseurs.

Tout n’est pas encore perdu pour le club sudiste. Si la direction de l’Excelsior n’a pas voulu s’étendre sur le sujet, le club a publié un communiqué où il est stipulé qu’il ferait appel auprès de la CBAS de la décision de refus de licence : "Pour rappel, selon le RE Virton, les règles appliquées par la Commission des licences sont en partie illégales, pour violation du droit de la concurrence. Dans la procédure intentée par le RE Virton pour dénoncer ces violations, l’audience à la CBAS aura lieu le 23 avril."

Affaire à suivre donc. Virton joue tout de même très gros. Il risque d’évoluer en D2 amateurs la saison prochaine.