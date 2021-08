Virton portera des maillots Décathlon et reviendra à ses couleurs historiques Virton Mathieu Golinvaux Les supporters virtonais vont être ravis d’apprendre que Virton portera à nouveau des maillots verts. © D.R.

Exit les maillots bleus, Virton retrouvera ses couleurs traditionnelles dans quelques semaines. Voilà qui devrait ravir les supporters gaumais qui n’avaient pas trop apprécié le choix de la couleur des maillots précédents. Les prochains maillots virtonais seront, comme par le passé, vert, blanc avec une pointe de rouge.



Le contrat avec JOMA terminé, les dirigeants virtonais devaient aussi dégoter un nouvel équipementier. Ce sera finalement Décathlon et sa marque de vêtements de foot Kipsta qui habilleront les Virtonais la saison prochaine. La marque vient de l’annoncer sur ses réseaux sociaux. En D1A, le club d’Ostende porte également les maillots Kipsta. Le RAEC Mons est également équipé par Kipsta.



Le premier jeu de maillot devrait être blanc, avec un short vert. Le second jeu sera lui vert, avec un short blanc. Le sponsor principal sera toujours Léopard, la boisson énergisante détenue par Flavio Becca.



L’accord entre l’Excelsior Virton et Decathlon porte sur trois saisons.



Les nouveaux maillots ne sont toutefois pas annoncés avant la fin du mois d’août.