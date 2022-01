La bonne nouvelle du jour, c’est qu’Anthony Sadin a retrouvé son meilleur niveau. Un peu en difficulté en fin d’année, le portier virtonais s’est montré irréprochable, réussissant une demi-douzaine d’arrêts de grande classe. Heureusement pour l’Excelsior qui a ainsi pu éviter une véritable correction à l’occasion de la première de Pablo Correa. Mais avec quatre buts concédés et deux expulsions (Rizzo puis Doué en seconde période), la punition est déjà suffisamment douloureuse, et en effacer les effets ne se fera sans doute pas en un tour de main.

Déjà menés 0-2 au quart d’heure, les Virtonais n’ont jamais eu voix au chapitre, concédant au total huit possibilités nettes en plus des quatre buts. Mangés dans un milieu de terrain où Guillaume Gillet, l’une des recrues waeslandiennes, s’est promené, impuissants devant, où Anne fut l’un des rares à tenter quelque chose, trop espacés entre les lignes, hésitant régulièrement entre un pressing vers l’avant et un positionnement plus prudent, les Vert et Blanc sont apparus décontenancés et n’ont pu inquiéter le portier adverse qu’à deux timides reprises. Indiquant ainsi clairement qu’ils n’ont manifestement pas encore acquis les principes de leur nouvel entraîneur qui avait choisi d’aligner ses quatre renforts du mercato. L’un d’eux, William Remy, incertain, a dû jeter l’éponge dès l’échauffement et a cédé sa place en défense centrale à Rizzo. Les trois autres - Mendy à l’arrière gauche, Mbombo et Sidibé sur les flancs offensifs - ont sombré avec l’ensemble de l’équipe, mais devront être revus dans un autre contexte.

Après avoir fini 2021 sur un inespéré partage chez le leader, Virton entame 2022 par son revers le plus lourd de la saison. Seule consolation : Lommel, le plus proche concurrent, s’est incliné aussi et l’écart demeure donc de deux points…