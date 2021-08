Dans la foulée, le club a annoncé la signature de deux renforts supplémentaires puisque Bukusu et Awassi se sont lié à Virton. Barnes ne devrait pas tarder à les imiter, au contraire de Lomba et Kwame qui ne seront pas conservés. Ce mardi soir, les Virtonais testaient également Corentin Fiore et Marc-Olivier Doué, deux défenseurs centraux.

Virton : Sadin ; Vinck (61’, Awassi), Droehnle (76’, Guillaume), Rizzo (61’, Fiore), Hamzaoui (76’, Gaye), ; Masangu (17’, Doué), Allach (76’, Hery), Aabbou (61’, Mouaddib), Bukusu (46’, Ahlinvi), Sula (76’, Napoletano), Pinga (61’, Barnes).

Buts : (5’, 1-0), Sula (11’, 1-1, pen.), (88’, 2-1).Légende : En test depuis quelques jours, Noah Awassi s’est lié avec l’Excelsior Virton.





A six jours de l’entame du championnat, Virton a fait bonne figure en déplacement face à Willem II, pensionnaire d’Eredivisie qui reprendra aussi son championnat ce week-end. Si les Gaumais ont été cueillis à froid, ils ont répondu via un penalty de Sula. Les Virtonais ont dû s’avouer vaincu dans le final, non sans avoir montré de bonnes choses. Les Verts n’ont pas à rougir de cette prestation, ce que confirmait Christophe Grégoire à la sortie des vestiaires : « Même s’il y a toujours des choses à améliorer, c’est rassurant de voir ce que nous avons proposé face à une première division hollandaise qui est prête depuis huit semaines, ajoutait le mentor. J’ai vu des choses très intéressantes surtout au niveau de la mentalité, de l’envie de bien faire et de l’organisation. Défensivement, nous étions pas mal en place, même si, comme toute équipe qui apprend à se connaître, nous avons commis des petites erreurs. C’est ça qu’il va falloir gommer le plus rapidement possible. »