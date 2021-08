Le premier arrive en prêt de la Genoa, alors que le deuxième, qui peut jouer aussi à l’arrière gauche, est un Français qui a cassé son contrat en D1 tchéque pour se lier à Virton. Les deux joueurs ont joué la première mi-temps d’un match qui a vu Virton prendre le dessus sur les pensionnaires de Nationale 1.

Lomba a été exclu

Les Liégeois avaient pourtant ouvert la marque en première mi-temps, via Sangare qui surprenait Sadin, mais Pinga puis Bukusu inversaient la tendance avant la pause.Sur ses terres, Christophe Grégoire changeait complètement ses batteries à la pause, mais le score n’évoluait plus. L’exclusion de Lomba dans les arrêts de jeu ne changeait pas grand-chose.

Virton signe donc un second succès dans sa très courte préparation. Avant d’accueillir Westerlo ce dimanche en ouverture du championnat, les boys de Christophe Grégoire auront droit à un dernier test ce mardi soir face aux Hollandais de Willem 2.

Le Virton new look continue de prendre forme chaque jour. Avant de grimper sur la pelouse de Visé, les Gaumais ont annoncé deux transferts : Nicholas Rizzo et Ruben Droehnle, deux défenseurs centraux.