Trois unités de plus que la lanterne rouge, un point de retard sur leur adversaire : un simple regard sur le bas du classement suffit à saisir l’importance de ce match pour les Virtonais. Les locaux accueilleront quatre de leurs anciens joueurs dimanche : Defourny, Dante, Claes et Lavie.

Vainqueurs sans discussion de Lommel avant la trêve internationale, Anthony Sadin et ses équipiers espèrent réussir une première cette saison : enchaîner deux succès de rang. Pour cela, ils devront encore composer avec un noyau réduit, privé notamment des latéraux Vinck et Hamzaoui tandis que Masangu (ex-Waasland-Beveren), longtemps blessé, ne fera que sa première apparition dans le groupe cette saison.

"Si on gagne, on a 15 points", observe le coach Christophe Grégoire. "Puisqu’on considère généralement qu’il faut 30 points pour se sauver, la moitié du chemin serait faite alors qu’on ne serait pas encore à mi-parcours. On peut rester optimiste, d’autant que l’état d’esprit est très hon. À aucun moment, depuis le début de saison, je n’ai senti que l’équipe se relâchait."