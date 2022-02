L'unique but de la rencontre a été inscrit par Thiebaut Van Acker en seconde période (61e). Avec ce résultat, Waasland-Beveren reste bloqué à la troisième place du classement et possède 30 points, à dix longueurs du leader Westerlo et à deux du RWDM qui comptent un match de moins. De son côté, le Lierse, avec un bilan de 8 points sur 12, remonte au 5e rang et totalise 26 unités. Le début de rencontre était à mettre à l'actif du Lierse qui se créait deux grosses possibilités par son attaquant Hakim Abdallah. À la 8e minute, il partait seul en contre dans le dos de la défense, mais perdait son face-à-face avec Nordin Jackers. Juste après le quart d'heure, isolé au point de penalty, le Malgache manquait de puissance dans sa reprise de la tête.

La meilleure occasion de Waasland intervenait à la 39e minute, quand Leonardo Bertone, également isolé au point de penalty, plaçait le cuir sur le portier du Lierse, tout heureux de pouvoir intervenir.

Très remuant en première mi-temps, Abdallah se signalait une dernière fois à la 41e minute de jeu avec une magnifique reprise acrobatique qui venait s'écraser sur l'équerre de Jackers.

En seconde période, malgré une domination de Waasland, le Lierse ouvrait le score par Thiebaut Van Aecker. Bien servi par Guillaume De Schryver, l'attaquant pénétrait dans le rectangle avant d'aller tromper Nordin Jackers du plat du pied (61e, 0-1).

Le score n'évoluait plus et Waasland-Beveren enregistrait une deuxième défaite consécutive, la sixième en dix rencontres à domicile. Pour les Lierrois, il s'agit du troisième succès hors de leur base, le deuxième au Freethiel après celui glané le 30 octobre (1-3).