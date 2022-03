Menant au score très tôt dans la rencontre, les Waaslandiens ont été rejoints en début de seconde période. Avec ce partage, Waasland-Beveren occupe le troisième rang avec 38 points et laisse l'occasion au RWDM, deuxième avec 42 unités, de prendre le large. Dans la course à la deuxième place, Waasland-Beveren ne pouvait pas se permettre de faux pas contre Lommel. Les Jaune et Bleu entamaient pied au plancher la rencontre en trouvant l'ouverture après moins de cinq minutes de jeu par l'entremise de Daniel Maderner (3e, 1-0). Malheureusement pour eux, ils ne parvenaient pas à maintenir leur avance et se faisaient rejoindre quelques minutes après la reprise sur un but de Koki Saito (51e, 1-1).