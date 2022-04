La victoire lommeloise par contre assure le maintien aux Limbourgeois et condamne Virton à la relégation.

Grâce à un but de Léo Seydoux inscrit à la 13e minute, Westerlo avait ouvert la marque, mais manquera la conversion d'un penalty à la 18e. Lommel profitait d'un moment de déconcentration des Campinois dans les arrêts de jeu de la première mi-temps pour ... prendre l'avance par Rosa (45e+1) et Vinicius (45e+2). La deuxième mi-temps ne changera plus le score et Westerlo s'incline pour la première fois depuis le 3 février.

Pour retrouver l'élite du football belge la saison prochaine, une élite que Westerlo avait quittée à l'issue de la saison 2016-2017, le club campinois se devait de l'imposer. Une défaite des Molenbeekois dimanche à Deinze leur offrirait malgré tout le titre.