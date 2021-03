Wim De Decker est le nouvel entraîneur de Deinze Division 1B Matthias Sintzen L'ancien coach de l'Antwerp et de La Gantoise a retrouvé du travail tout juste trois mois après son départ des Buffalos. © BELGA

Le 3 décembre 2020, Wim De Decker, qui avait succédé à László Bölöni, était démis de ses fonctions à La Gantoise après avoir enchaîné cinq défaites. L'ex-milieu de terrain de 38 ans va diriger l'équipe de Deinze, promue en D1B au terme de la saison dernière, et qui a décidé de se séparer de David Gevaert.



Il n'entrera cependant pas en fonction cette saison puisque c'est le T2, Cédric Vlaeminck, qui continuera le travail aux entraînements et sur le petit banc lors des matchs. "J'ai eu un certain nombre de bonnes conversations avec le président très ambitieux et nous avons immédiatement cliqué. L'ambition me plaît vraiment", explique De Decker dans un communiqué du club.



"Cette saison, je vais principalement observer et analyser les joueurs pour la saison prochaine. Beaucoup sont en fin de contrat. Je déterminerai le groupe de joueurs pour la saison à venir avec le président", conclut Wim De Decker.