Avec 14 buts cette saison en D1 amateurs au RFC Liège, l’attaquant de 23 ans, Yadi Bangoura, a attiré l’attention de clubs des divisions supérieures et de l’étranger.

Son choix s’est finalement posé sur le RWDM : "J’attendais aussi de voir en fonction des licences. Si c’était pour continuer en D1 amateurs, je serais resté au FC Liège. Le club voulait me garder et était prêt à faire un effort financier."

On connaît la rivalité entre les supporters du RWDM et ceux de Liège. Certaines critiques n’ont d’ailleurs pas tardé à faire surface. "Il y en a qui comprendront que c’était le bon moment de décoller. En allant là-bas, je quitte ma maison mais je ne pouvais pas refuser une telle offre, dans un club ambitieux. Je veux pouvoir montrer mes qualités au monde professionnel."

Yadi Bangoura a paraphé un contrat de deux ans, plus un en option. "C’est un minimum pour s’adapter et pouvoir faire ses preuves. Pour apprendre, il faut affronter le haut niveau. Les derbys liégeois vont me manquer mais je garderai un immense respect pour ce club, entouré de gens qui connaissent bien le football, comme Gaëtan Englebert. C’est aussi le club de mes parents, et les supporters sont énormes." Une chose est sûre : au niveau de l’ambiance, le buteur ne se sentira pas trop dépaysé ! M. S.