Cela fait près de dix ans qu’il illumine les pelouses de notre championnat, par ses gestes techniques, par ses dribbles déroutants, par ses coups francs précis et par son toucher de balle soyeux. Le voilà enfin récompensé pour l’ensemble de son œuvre, sous les couleurs du FC Bruges puis de l’Antwerp, mais aussi et surtout pour ses performances des derniers mois avec le Great Old. Buteur en finale de Coupe, excellent en Europa League, régulier en D1A : à 34 ans, l’expérimenté Lior Refaelov est au sommet de son art. Voici dix choses à savoir sur lui.