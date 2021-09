C'était la Une du quotidien L'Équipe de ce vendredi : Wenger travaille avec la FIFA dans le but d'organiser la Coupe du monde tous les deux ans, au lieu de quatre actuellement.

Une idée qui fait son chemin dans les hautes instances du football mais qui reçoit également une volée de critiques depuis ce vendredi. Le dernier en date n'est autre que Raymond Domenech, ancien sélectionneur des Bleus, aujourd'hui consultant sur la chaîne L'Équipe. Et ce dernier n'est pas du tout favorable à la mise en place d'un Mondial tous les deux ans.

"L'idée ne tient pas la route, elle est stupide", commence celui qui a fait une courte pige sur le banc de Nantes la saison dernière. Domenech s'étonne entre autres que ce projet soit porté par Arsène Wenger : "Cela n'a pas de sens. Quand il était entraîneur, il pestait contre les sélections en permanence. J'ai eu de nombreux litiges avec lui sur les joueurs qu'il ne voulait pas que je prenne. Je ne comprends pas son positionnement." Domenech a été sélectionneur de l'équipe de France entre 2004 et 2010 alors que Wenger était le manager d'Arsenal où jouaient de nombreux joueurs français.

Le plan de la FIFA prôné par Wenger cherche à scinder le calendrier entre les périodes de sélections nationales et périodes de clubs. Les championnats et Coupes d'Europe se dérouleraient entre août et septembre, de novembre à février et entre avril et mai. Les qualifications des équipes nationales se dérouleraient donc en octobre et en mars avec les grandes compétitions au mois de juin (Coupe du monde ou Euro en alternance).

Une ébauche de calendrier qui fait bondir Domenech : "Donc en octobre et en mars, on va s'arrêter de jouer pour les sélections ? La FIFA prône un football pour tous qui reste un football pour l'élite", a-t-il lâché, toujours sur le plâteau de la chaîne L'Équipe, "les joueurs qui seront sélectionnés en permanence n'auront en fait jamais de vacances. C'est une aberration politique. Comme d'habitude, c'est la FIFA qui décide, impose et se sert des joueurs. Quand j’entends Wenger dire que les joueurs sont d’accord, il me rappelle Guy Roux qui faisait des sondages dans son bureau. Wenger ne cite en plus que des anciens joueurs. Pour ceux qui ne jouent pas, c’est génial. Pour les autres, c’est une aberration."

Cette nouvelle proposition n'a décidément pas fini de faire parler d'elle...