Le drame du Heysel, c'était il y a 35 ans : "Ce jour-là, j'ai sauvé mon père, je n'oublierai jamais…"

35 ans après la catastrophe, Sandro n’oublie pas. Il distribuera des masques aux couleurs de la Juventus vendredi au Heysel. La date du 29 mai 1985 restera gravée à vie dans la mémoire de nombreux supporters de football. Et particulièrement des Italiens, supporters de la Juventus, venus en masse pour supporter leurs favoris. Au total, plus de 60 000 personnes s’installent dans les tribunes, certains ayant même réussi à pénétrer sans billet. Les conditions de sécurité sont aussi déplorables et les supporters italiens ne sont séparés que de quelques mètres des fans anglais de Liverpool. Ces derniers, surexcités, finiront par envahir le bloc Z, plus d’une heure avant le coup d’envoi.