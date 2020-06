Annoncé en février, le projet de livestream pour les matches de D2 et D3 ACFF avance bien malgré la crise du Coronavirus.

Si la pandémie ne s'était pas invitée par chez nous, les différents tours finals des séries amateurs auraient déjà pu être retransmis sur la plateforme Sporttotal, dans ce qui aurait été une phase de test.

Qu'à cela ne tienne, l'ACFF et la firme allemande sont toutefois dans les temps pour pouvoir commencer la saison et concrétiser ce projet de retransmission des matches amateurs.

"La pandémie a évidemment provoqué un retard dans l’installation des caméras mais toutes les visites techniques ont été effectuées et la firme allemande met actuellement les bouchées doubles", explique Thomas Rodrigues Pereira, senior operations manager de l’ACFF. "Nous sommes en mesure d’assurer que tout sera prêt pour la reprise des championnats, le week-end des 6 et 7 septembre."

Conséquences des relégations vers les provinciales ou des promotions vers la Nationale 1, sept clubs ont quitté le projet, n'étant plus repris dans les deux divisions couvertes par les retransmissions.





Tous les clubs n'ont pas signé

"Seuls trois clubs, dont Oppagne, ont clairement répondu négativement et n'en feront pas partie", précise l'ACFF. "On est plutôt satisfait."

Tous les clubs n'ont pas signé la convention "mais cela ne veut pas dire qu'ils disent non. Certains ont juste marqué leur intérêt sans encore s'engager officiellement."

En D2, Waremme, Couvin-Mariembourg, Stockay, Verlaine, Warnant, Givry et le RSD Jette ont signé la convention, alors que Gosselies, le RCS Brainois, Jodoigne, Sprimont, Aywaille, Rochefort, Mormont, Richelle, Huy et Mons se sont engagés en D3 ACFF. Ont montré leur intérêt: Meux, Tubize, Solières et Hamoir en D2 ACFF, le Stade Brainois, Raeren-Eynatten, St-Ghislain-Tertre-Hautrage, la Jeunesse Aischoise, Habay-la-Neuve et Ath-Pays Vert-Ostiches.





250€ par sponsor

Enfin, l'ACFF et Sporttotal ont fixé les prix pour les sponsors que les clubs amènent eux-même. 125 € (D3) ou 250 € (D2) par rencontre. "Et la saison revient au prix de dix matches au lieu de 15", précise l'ACFF.

Les clubs, qui trouvent et amènent eux-même un sponsor, récupèrent la moitié de la somme payée par le nouveau partenaire local alors que Sporttotal s'occupe de trouver un mainsponsor de niveau national et international.