L'épineux dossier vient de connaître son épilogue : le championnat de foot anglais reste chez les câblos !

C'était une question dont la réponse était très attendue par les amateurs de ballon rond : qui, en Belgique, allait diffuser les matches de la Premier League anglaise dès l'entame de la nouvelle saison, et ce pour les trois saisons à venir ? Eleven Sports allait-il damer le pion au tandem Voo/Telenet et confirmer l’agrandissement de son portefeuille de droits (et de clients) ? Ou Voo allait-il parvenir à boucler la reconduction de cet épineux dossier, en compagnie de son cousin câblo ?

Le verdict est tombé : Be TV et VOOsport World sont "fiers de pouvoir annoncer la poursuite de la diffusion exclusive de la Premier League pour les trois prochaines saisons. VOO et Telenet viennent en effet de renouveler leur accord sur les droits du championnat anglais", communique l'opérateur wallon ce jeudi après-midi.

Statu-quo, donc, dans la répartition des droits télé du foot en Belgique pour la saison à venir...