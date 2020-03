Football Droits TV: un accord global a été trouvé, Eleven Sports diffusera bien la Jupiler League pendant les 5 prochaines années La rédaction avec K.S.

La Gantoise était montée à bord depuis plusieurs semaines. Cette fois, c'est l'Antwerp, le dernier club réticent, qui a rejoint la navire. La Pro League avait accepté de vendre les droits TV à Eleven Sports le 13 février dernier mais l'Antwerp et la Gantoise avaient refusé de signer, dans un premier temps. Plus d'un mois plus tard, un accord global a été trouvé. Celui-ci tiendrait compte du statut de l'Antwerp, qui n'est pas considéré comme membre du G5 mais qui "pèse" toutefois plus dans la balance que les autres membres du K11. Concernant ces "petits" clubs, une prime est prévue pour ceux qui se qualifieront pour les Playoffs 1.



Plus d'informations à suivre...