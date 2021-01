Avec ses trois buts et ses trois passes décisives cette saison, Breel Embolo aurait pu être utile surtout vu l’absence de Marcus Thuram qui purge son dernier match de suspension après avoir craché sur Stefan Posch. À l’instar de son coéquipier, l’international suisse s’est distingué de la pire des manières mais pour une autre raison. Il a été écarté pour le match face au Werder mardi dernier après avoir participé à une fête en compagnie de huit hommes et quinze femmes "peu vêtues" selon le Bild. Il y avait également beaucoup d’alcool et la police, rapidement prévenue par les voisins, a mis fin à la soirée. Toujours selon le même quotidien, l’ancien joueur de Schalke se serait caché dans la baignoire de l’appartement avant de tenter de fuir par le toit en rejoignant un appartement adjacent. Une mauvaise publicité qui le privera de la rencontre face à Dortmund. Avec un début de saison délicat, Mönchengladbach se serait bien passé de ça.