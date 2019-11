L'ex-Dogue ne juge que par le LOSC... du moins en France ! Dans le journal L’Équipe a avoué toujours refuser le PSG à cause de son amour pour le club du nord de la France. Il a déclaré : " Ils ont souvent voulu me recruter (NDLR le PSG). Je n’avais pas envie de revenir en L1, et dans un autre club que Lille. Je leur ai toujours dit non. Dans ma tête, c’était clair. C’est un club qui peut te permettre de gagner la C1 (la Ligue des Champions). Mais ce n’était pas dans mes projets. Si je reviens en L1, ce sera à Lille"

Le Brainois est un homme fidèle !