Plus les jours passent, plus Eden Hazard se rapproche de son retour sur les terrains. Ce lundi, il a bouclé une nouvelle séance d'entraînement avec ses coéquipiers. Cela fait maintenant une semaine que l'ailier est présent avec le groupe sans se blesser. Dans le quotidien espagnol AS, les suiveurs du club sont de plus en plus optimistes à propos du Diable rouge. "Il reviendra plus fort que jamais. L'attente en vaudra la peine" estiment même les sources du journal.

Malheureusement pour le Belge, cela ne suffit toujours pas pour faire partie du groupe de Zizou. Le coach français a annoncé sa liste ce lundi et le Diable y est encore absent.

Pourtant, le Brainois rêvait de faire son retour à Anfield ce mercredi selon nos confrères espagnols. Même s'il est bien conscient que précipiter les choses pourrait le ramener du côté de l'infirmerie. Très affûté aux entraînements, il se prépare comme jamais pour être disponible dans la dernière ligne droite de la saison. "Zidane a même dû calmer les ardeurs pour ne pas commettre les mêmes erreurs que par le passé" annonce AS.

Face aux Reds, Zizou va devoir se creuser les méninges. Car son infirmerie est bien remplie. En plus de Ramos et de Carvajal, Vazquez a également rejoint ses deux compatriotes. Excellent ce samedi face à Barcelone, l'ailier reconverti latéral va énormément manquer à son coach français.

Annoncé incertain, Fede Valderde est lui bel et bien présent. L'Uruguayen avait reçu un coup direct lors de sa belle rencontre face au Catalan ce dimanche. Au match aller, les Merengues avaient gagné 3-1 à Madrid. Ils disposent donc d'une belle option. Mais attention à la bête blessée.