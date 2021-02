Il a beau avoir quitté Sclessin à l’été 2018, les supporters rouches ont souvent son nom à la bouche, comme s’ils n’avaient jamais fait leur deuil de son départ. Edmilson Junior s’éclate toujours à Al-Duhail, où il rayonne cette saison.

Auteur de douze buts et six assists, l’ancien Standardman réalise, en termes de statistiques, la meilleure saison de sa carrière. Alors qu’il aurait très bien pu être de retour en Pro League. Pour La DH, Edmilson Junior, battu avec Al-Duhail par Al-Ahly (champion d’Égypte) jeudi soir en Coupe du monde des clubs, revient sur les derniers mercatos, évoque son avenir et les Diables.