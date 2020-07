Au fil des jours, l’équipe éditoriale d’Eleven Sports s’étoffe. Le journaliste Mathieu Istace va ainsi débarquer sur la nouvelle chaîne du foot belge. À l’instar de Vincenzo Ciuro et de Marc Delire, il restera également actif sur Proximus pour couvrir la Ligue des champions.

Précédemment, Eleven avait déjà annoncé l’arrivée de Philippe Albert, Swann Borsellino, Alex Teklak, tout en conservant Nordin Jbari et en empruntant Benjamin Deceuninck à la RTBF chaque dimanche pour commenter une affiche.

Le groupe média s’intéresse également à (au moins) un journaliste de VOO Sport, mais sa venue est liée aux négociations avec l’opérateur. Pour l’instant, Eleven est assuré de pouvoir diffuser ses chaînes Pro League via Orange et Proximus, mais discute encore avec VOO et Telenet. B. D.