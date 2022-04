Ella De Vries a été sélectionnée pour figurer dans le panel des arbitres pour l'Euro de football féminin cet été en Angleterre (du 6 au 31 juillet), a annoncé l'Union belge de football mercredi.

Ella De Vries, 45 ans, y officiera en tant qu'assistante-VAR, l'assistance vidéo. Elle sera la première assistante-VAR à officier lors d'un championnat d'Europe, a précisé la fédération belge.



Après avoir effectué ses débuts en tant qu'assistante-VAR en SuperCoupe chez les messieurs entre le Club de Bruges et Genk en juillet dernier, Ella De Vries a officié ensuite lors de 13 autres rencontres.



Ella De Vries est assistante-arbitre et a déjà été désignée pour plusieurs tournois internationaux seniors et chez les jeunes, officiant notamment à l'Euro 2009 en Finlande et à la Coupe du monde 2015 au Canada.