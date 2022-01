C’est l’un des avantages du Kerhweg, surtout à huis clos : on entend tout ce qui se dit. Et durant 90 minutes, Luka Elsner a été plus souvent fâché que satisfait. "On m’a beaucoup entendu crier car on rendait trop vite le ballon à l’adversaire. On aurait dû mieux maîtriser certains moments. On a souffert. Mais cette victoire s’est opérée dans la continuité de la mentalité des matchs à Anderlecht et contre Bruges."

Très efficace quand il se projette en reconversion, ce qui a été beaucoup travaillé dernièrement, le Standard doit maintenant se montrer dangereux sur attaques posées. "Chaque chose en son temps", rétorque Elsner. "On est solides derrière, on concède peu et on se reconvertit bien. Ce sont des éléments positifs. Maintenant, on veut plus de maîtrise."

Dès dimanche contre Malines. "On sera obligés de remettre le bleu de chauffe. On n’est qu’au début de notre ascension vers une dynamique positive."

Satisfait de l’apport des nouveaux que sont Dewaele, Cafaro et Emond ("Ils ont un impact immédiat"), Elsner a aussi pris la défense de Dönnum. "Il n’a pas touché beaucoup de ballons et ça l’a sorti de son match. Mais il y a une remise en question. Il va retrouver sa forme et son importance."