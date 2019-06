Ce dimanche (15 h), des anciens Diables jouent un match de gala caritatif contre Les Chiefs de Woluwe au Stade Fallon de Woluwe au profit des enfants sourds et malentendants. La rencontre se clôturera par une séance de dédicaces.

Plusieurs ex-Diables ont confirmé leur participation (Boffin, Jean-François De Sart, Jbari, Doll) ou leur présence (Philippe Albert), mais les regards seront surtout fixés sur les frères Mpenza. Mbo (42 ans) et Émile Mpenza (40 ans), actuellement coach des jeunes à l’Antwerp, n’ont pas perdu leur talent.

"Je fais moins de sprints qu’à l’époque, sourit Émile. Mais quand j’en fais un, cela doit être le bon. À vous de juger si je suis encore un bon joueur. Cela me fera plaisir de porter le maillot des Diables, surtout quand c’est pour la bonne cause." Le dernier match d’Émile en équipe nationale date du 2-0 en Estonie d’octobre 2009. L’après-midi sera animé par Rodrigo Beenkens et le Grand Jojo. Le prix d’entrée a été fixé à 10 € (5 € pour les enfants moins de 16 ans).

L’organisation est une initiative de l’ASBL CREE de Woluwe-Saint-Lambert, en partenariat avec la Région de Bruxelles-Capitale, la commune de Woluwe-Saint-Lambert, la société d’agents de joueurs Eleven Management de Jacques Lichtenstein et Nike.