Les footballeurs et les célébrités ne seront plus autorisés à apparaître dans des publicités de jeux et paris sportifs, en vertu des nouvelles règles introduites par le régulateur britannique de la publicité.



Les joueurs, entraîneurs et influenceurs sont tous concernés par cette interdiction. Le nouveau règlement entrera en application le 1er octobre prochain, quelques semaines avant la Coupe du monde 2022, peut-on lire sur Sky News.

Les changements ont été introduits par le Comité des pratiques publicitaires (CAP) pour protéger les moins de 18 ans et d'autres groupes vulnérables. "En mettant fin à ces pratiques, nos nouvelles règles lancent une nouvelle ère pour l’industrie du pari sportif, qui ciblerait plus particulièrement un public adulte", explique Shahriar Coupal, le directeur du CAP.

Ce changement fait écho au tweet de Kylian Mbappé la semaine passée. Winamax avait diffusé un cliché d’un spectateur torse et fesses nus dans un stade de football, avec pour légende: "Wilfrid Mbappé lors du but de son fils contre l’Afrique du Sud". Ce qui n'avait pas plus à Kylian. "Le danger des paris en ligne… ne plus avoir de limite. Un peu de respect svp", avait-il commenté.