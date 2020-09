Les fans de football n’ont pas toujours la cote. Dans le but de sortir des clichés, Arte a lancé Tribunes libres - La culture ultra, une websérie de sept épisodes d’une dizaine de minutes pour aller à la rencontre des membres du mouvement ultra (ces fans invétérés d’un club de football qui animent les tribunes) de sept équipes : Bordeaux, Liverpool, Marseille, Lyon, Lens, Donetsk et Saint-Étienne. Le but affiché : "comprendre la dimension culturelle, sociale et politique de leur passion". La réalisatrice, Pauline Horovitz, a signé deux épisodes consacrés à deux clubs mythiques de l’Hexagone dotés de supporters chauds : l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Étienne.

Dans l’épisode marseillais, vous êtes, d’emblée, très claire : vous ne connaissiez pas grand-chose au football avant de vous engager… Comment ça s’est fait ?

"J’aime bien voir des matchs avec des amis qui connaissent bien le foot mais je ne suis presque pas l’actualité footballistique et je n’étais jamais allée au stade. Chez Arte, ils m’ont dit, justement, qu’ils souhaitaient quelqu’un qui n’y connaissait rien. Comme j’aime bien me confronter à ce qui n’est pas évident, j’ai accepté. On m’a ‘imposé’ Marseille, j’ai proposé Saint-Étienne. Je devais, aussi, réaliser un épisode au Borussia Dortmund, j’avais commencé un travail de repérage mais c’est tombé à l’eau avec le Covid."

Vous aviez des clichés en tête qui auraient été effacés après avoir travaillé sur le sujet ?

"Je n’avais pas d’idées préconçues. C’est sans doute un biais de sélection, mais tous les gens que j’ai rencontrés étaient tous hyper gentils. Les gens étaient bien disposés par rapport à ça. Par contre, une fois au stade, c’était docteur Jekyll et M. Hyde. C’était impressionnant de voir comment les ultras que j’ai filmés se transformaient. L’un d’eux m’a dit : ‘Je sais, ma femme pense la même chose que toi. Elle ne veut plus venir avec moi.’ Je crois qu’il y a l’effet de groupe, et puis c’est volontaire. Il y a cette notion d’occuper le terrain, il faut impressionner l’adversaire. Et ça passe par les chants guerriers, les invectives. Le but, c’est de jouer un rôle de douzième homme. On a beaucoup parlé politique, ils sont, en général, très conscients des enjeux de la société dans laquelle ils vivent. En tant que cinéaste, c’était des personnages très beaux, très cinématographiques, pas du tout dans l’image du supporter aviné, complètement crétin…"