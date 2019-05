L’ex-leader d’Oasis a en effet interpellé le public en demandant qui était fan de Manchester City. Un portrait du Diable rouge apparaît alors sur le derrière de la scène et Gallagher de commenter: “Dimanche, notre capitaine a décidé de nous quitter et de retourner dans son ancien club d’Anderlecht. Sache, Vinnie, que c’était un pu*** de plaisir de faire ta connaissance et d’être l’un de tes amis. En tant que supporter, je te souhaite le meilleur”.

Le chanteur a alors repris son tube "Wonderwall" en le dédiant au défenseur belge. Le tout accompagné d'images des moments de gloire de Vince The Prince.