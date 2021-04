"Il est prêt à aider l'équipe. Il est entré avec une étincelle. Le plus important est que rien que ne le gêne. Il a besoin de plus d'assurance et de tranquillité. Nous allons simplement profiter du fait qu'il soit de retour." Les mots ont du sens. Encore plus lorsque l'on sait qu'ils proviennent de Zinedine Zidane. Ce samedi, le coach français a été rassuré par Eden Hazard. Et il n'est pas le seul. Toute la presse ibérique a été agréablement étonnée de la forme du Brainois.

Alors certes, il n'a pas marqué ou fait marquer. Mais l'essentiel était ailleurs. Eden Hazard avait des jambes et c'est déjà une bonne indication. S'il lui faut encore du temps, il y a de quoi se réjouir. Comme l'a mentionné AS, pour qui Hazard est "un poison qui amène un vrai danger pour les défenses adverses." Pour le média espagnol, c'est une reprise qui apporte beaucoup d'espoir. "Il a joué 15 minutes et a demandé le ballon pour faire mal à l'adversaire. Il a donné 11 de ses 12 passes dans le terrain du Betis et a combiné avec Benzema sur une action de classe." Tout en soulignant ses axes de progression. "Mais il aurait également pu tirer au lieu de la donner à Vinicius. C'est la preuve qu'il est encore en voie de guérison. Car le grand Hazard aurait tenté sa chance."

Cette action démontre à la fois le potentiel du Diable mais aussi ce qu'il peut encore rectifier pour se retrouver. Un avis partagé par d'autres suiveurs attentifs de la Liga. "Vous voyez qu'il n'est pas encore en totale confiance. Car c'est typiquement le genre de situation qu'il aime. A partir de cette position, il a déjà marqué tant de buts" explique Pichi Alonso, consultant pour TV3.

Thibaut Courtois aussi pense qu'un grand Eden aurait certainement tiré. "J'étais triste qu'il n'ait pas essayé, parfois il faut être plus égoïste. Mais Eden n'est pas comme cela. Je pense que tout le monde a pu voir qu'il allait très bien", a admis El Muro après la rencontre. Martin Vazquez, célèbre consultant espagnol sur TVRE, préfère voir le verre à moitié plein. "Je pense qu'il a mis du temps à revenir parce qu'il a l'Euro dans un coin de la tête. Et qu'il ne voulait pas prendre le risque de le rater. Mais Hazard peut être un footballeur fondamental dans la dernière ligne droite du Real Madrid. Car le Real manque parfois de justesse dans le dernier geste. Hazard peut servir d'ouvre-boîte contre une équipe de Chelsea qui défend très bien."

A Madrid tout le monde pense forcément à ce match de mardi. Mais sera-t-il possible de le voir dès le coup d'envoi? Pour Marca, les 15 minutes de temps de jeu "ont fait rêver Zidane". Mais le joueur est encore trop court pour la demi-finale aller. "Hazard ne sera pas titulaire en Ligue des champions. Mais au moins il est déjà de retour sous le commandement du général ZZ qui est ravi de le retrouver. Parce que Hazard est un joueur qui peut faire la différence à tout moment. Et Zidane le sait. Peu d'équipes dans le monde peuvent avoir un remplaçant de cette qualité. Il aura des minutes contre Chelsea, c'est une certitude. Zizou espérera simplement qu'il retrouvera la forme le plus tôt possible. Car le Français chouchoute le Belge pour redevenir le crack qu'il était."

Comme l'ensemble de la presse, Eurosport.es a aussi estimé que le numéro sept pourrait être d'une aide précieuse pour la fin de la saison. "Huit matchs en 29 jours. Voilà ce qui attend le Real Madrid pendant un mois. Et ce sans compter une éventuelle finale de Ligue des champions. Zidane a déjà prévenu que son groupe était à la limite. Donc toute l'aide est bonne à prendre. Encore plus si vous vous appelez Eden Hazard et que vous vous rapprochez de votre niveau supposé."

Une chose est sûre, l'espoir est de mise.