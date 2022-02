L'une des missions de cette action est d'écouter les plaintes en la matière. Pas moins de 843 cas ont été enregistrés et 394, environ 32 par mois, étaient liés au racisme sur ou au bord des terrains de football.

"Notre lutte contre la discrimination et le racisme est et reste une priorité absolue pour l'URBSFA. Les nombreux incidents - très regrettables - sur les terrains de football de toutes les divisions en démontrent la nécessité" a expliqué Peter Bossaert, le CEO de l'URBSFA. "Mais il y a encore beaucoup de travail à réaliser et nous allons continuer à nous concentrer sur notre combat."

"Nous réitérons notre appel à toutes les personnes impliquées dans le football belge pour qu'elles continuent à signaler tout cas de discrimination par le biais de l'application RBFA ou des sites internet de l'URBSFA, de l'ACFF et de Voetbal Vlaanderen" ajoute Peter Bossaert.

Plusieurs ateliers (workshops) ont été organisés au long de l'année écoulée et quelque 188 membres de clubs et 185 arbitres ont participé à des formations spécifiques "Come Together". Les arbitres ont aussi été alertés et par leur biais 204 incidents ont été signalés.

"Un grand nombre des signalements qui nous parviennent sont traités et débouchent sur une solution via nos personnes de contact chargées de l'intégrité à la fédération" explique Pierre Cornez, porte-parole de l'URBSFA. "En entamant et en établissant un dialogue entre les différentes parties concernées, nous parvenons souvent à une solution commune, qui s'avère également beaucoup plus durable. Lorsque l'incident est d'une nature telle que le comportement affiché est réellement inacceptable, des poursuites sont naturellement engagées au sein de notre chambre nationale pour la lutte contre la discrimination et le racisme ou d'autres organes disciplinaires."

Les principales structures du football dans notre pays veulent marquer par ce plan d'action et les mesures qui en découlent leur volonté de mieux écouter, de devenir un meilleur reflet de la société. Cela se traduit également par une composition plus diversifiée des différentes commissions des organes disciplinaires et de la commission des licences au sein de l'Union belge de football.