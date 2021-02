Les sœurs Williams, Carl Lewis, Lewis Hamilton, Kyrie Irving. En plus de briller dans leur discipline, tous ces grands champions possèdent un autre point commun : ils ne mangent plus de viande, ni de produits d’origine animale.

Le véganisme fait partie du monde du sport depuis des années. Patrick Baboumian (l’homme le plus fort du monde) et Scott Jurek (légende de l’ultra-trail) sont passés à un régime à base de plantes depuis un moment et sont des références dans des disciplines aux antipodes.

Les deux hommes sont des intervenants clés de The game changers, documentaire Netflix (non scientifique mais illustratif) faisant l’apologie de leur régime alimentaire.

Depuis la publication de cette production signée James Cameron, beaucoup de sportifs passés ou présents ont tourné le dos à la viande : Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, Lewis Hamilton, Novak Djokovic (qui refuse pourtant l’étiquette de végan) ou encore Chris Paul. Le football n’échappe pas à la règle et de plus en plus de footeux suivent le mouvement.