Une étude de l'Observatoire du football CIES révèle que les entraîneurs ne restent que rarement en poste dans le même club.

Un club de football, c'est un peu devenu un centre de transit. Des joueurs vont et viennent au gré des mercatos pour voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais le job d'entraîneur est encore plus précaire. Selon une étude de l'observatoire du football CIES, menée auprès de 84 ligues de premières divisions à travers le monde entre janvier 2015 et décembre 2019.

Lors de cette période, un coach a, en moyenne, dirigé une quarantaine de rencontres. Mais les chiffres varient d'un championnat à l'autre puisque c'est en Bolivie que les entraîneurs se retrouvent le plus rapidement sur la sellette (en moyenne neuf coachs par club en cinq ans) alors que les Suédois sont, quant à eux, beaucoup plus fidèles (en moyenne, 2,6 coachs par club en cinq ans).

En Belgique, les club carburent en moyenne à 4,3 entraîneurs sur la période analysée, soit un peu moins d'un par saison, alors que parmi les grands championnats, c'est en Angleterre que les clubs restent le plus fidèle à leur coach (3,2 en moyenne en cinq ans) devant la Ligue 1 (3,4 entraîneurs en moyenne), la Bundesliga (3,8), la Serie A (3,9) et enfin la La Liga (4,6 entraîneurs en moyenne sur les cinq dernières années).

Au niveau des clubs, c'est sans grande surprise un club bolivien qui a changé d'entraîneurs puisque le Club Real Potosi a eu recours à pas moins de 20 coachs différents au cours des cinq dernières années.

En Belgique, le Standard et Waasland-Beveren se partagent la palme avec neuf entraîneurs en entre janvier 2015 et décembre 2019 tandis qu'à l'opposé, Zulte-Waregem a toujours fait confiance au même Francky Dury tout comme 30 autres équipes dans les 84 championnats analysés. Mais parmi ces équipes, aucune d'entre elle ne fait partie d'un des cinq grands championnats européens.