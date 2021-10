Voilà respectivement 19 et 16 ans, deux futurs phénomènes du football réalisaient leurs débuts professionnels. L’un avec le Sporting Portugal, l’autre au Barça. Directement comparés à distance avec leur talent au-dessus du lot, ils ont ensuite créé l’une des plus grandes rivalités de l’histoire de leur sport dès 2009, lorsque le premier a rejoint la Liga.

Depuis, Cristiano Ronaldo et Leo Messi ne se quittent plus. Même en prenant la direction de championnats différents, le duel de statistiques et de records se poursuit. De près ou de loin, comme si seule la fin de leur carrière pouvait empêcher que ce duel légendaire dure éternellement.