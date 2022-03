Deux touches de balle et un but. Dans ses rêves les plus fous, Christian Eriksen n’osait imaginer un tel come-back sous la vareuse de son équipe nationale. Monté à la pause, le Danois, mort durant cinq minutes le 12 juin 2021 dans son Parken Stadium de Copenhague à l’Euro, a signé un retour tonitruant. Il vient de cocher la dernière case de sa réhabilitation en tant que joueur du top mondial.

Ce retour sur le terrain ressemblait à un retour à la normale. Un objectif clairement fixé à l’avance par son sélectionneur Kasper Hjulmand. "Le but est qu’il revive comme avant, y compris avec l’équipe nationale." Mais peut-on parler de norme quand un coach prend la peine de téléphoner à la compagne de son joueur phare pour lui demander si elle acceptait qu’il soit déjà sélectionné en mars ?