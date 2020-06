BRUXELLES 26/06 (ANP-BELGA)

L'ancien joueur et entraîneur Erwin Koeman, frère aîné du sélectionneur néerlandais Ronald Koeman, va se faire opérer du cœur vendredi dans un hôpital d'Eindhoven. Il l'a annoncé à l'occasion d'une interview au quotidien De Telegraaf.

Koeman, qui a notamment évolué dans la grande équipe du FC Malines entre 1985 et 1990, est déjà à l'hôpital et a dit qu'une "opération délicate" l'attendait.

Erwin Koeman était déjà en contact avec des spécialistes au moment où son frère Ronald a été victime d'un cathétérisme cardiaque début mai. Le technicien des Oranje avait dû être hospitalisé à Amsterdam après avoir ressenti des douleurs à la poitrine au terme d'une promenade en vélo.

Champion d'Europe en 1988, Erwin Koeman a aussi évolué au PSV Eindhoven et au FC Groningue. Devenu entraîneur principal en 2004, il a notamment officié à Feyenoord et Fenerbahce. Il a également sélectionneur de la Hongrie et d'Oman, poste qu'il a quitté en décembre 2019