En se basant sur onze critères statistiques (duels aériens et au sol, récupérations, passes, percussions, finition, etc.), le CIES a livré son top 100 des meilleurs joueurs de moins de 21 ans issus de 32 ligues européennes ayant disputé au moins 1.000 minutes de jeu depuis le début de saison.Le milieu de terrain d'Arsenal Bukayo Saka se retrouve tout en haut de ce classement, devant Mason Greenwood (Manchester United) et une surprise: Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld).Le premier représentant du championnat de Belgique est 44e de ce classement. Et il s'agit d'une surprise: Ameen Al-Dakhil, vendu cet hiver par le Standard à Saint-Trond. Le défenseur central de 20 ans devance ainsi Joshua Zirkzee (46e), Michel-Ange Balikwisha (54e), Stelios Andreou (69e) et le médian de Gand Matisse Samoise (78e).De quoi laisser des regrets aux Rouches ?