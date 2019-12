Le président de Galatasaray s’est montré très clair: il n’a pas l’intention de souscrire au souhait encore implicite du Club Bruges, qui caresse l’idée de renvoyer Mbaye Diagne en Turquie en janvier prochain.

Philippe Clement, qui assure qu’il prend seul la décision, réintégrera-t-il prochainement le Sénégalais dans son effectif d’abord, sur le banc ensuite? Ce n’est pas du tout certain même si, en son absence, le Club pâtit parfois de l’absence d’un vrai pivot. Le Club comblera cette petite lacune pendant le mercato, quitte à devoir mettre le prix. Ce ne sera peut-être pas nécessaire. Le Club convoite toujours Igor De Camargo, qu’il avait déjà tenté d’attirer en été. Pour faire fléchir Malines, qui avait refusé la transaction, le Club pourrait proposer un échange avec Jelle Vossen, qui joue peu à Bruges et qui est plus jeune de six ans. L’opération intéresserait Malines et pourrait plaire à Vossen qui aimerait jouer davantage.