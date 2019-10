L'équipe nationale belge masculine de football des moins de 17 ans a parfaitement débuté mercredi sa campagne qualificative pour l'Euro 2020 qui se déroulera en Estonie.

Les Diablotins l'ont emporté sur le score de 12-0 face au Liechtenstein.

Les troupes de Bob Browaeys entamaient leur campagne qualificative en Pologne, désigné pays hôte de ce groupe 1, face au Liechtenstein. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Anthony Descotte (Charleroi, 4x), Ilyas El Gharbi (Malines, 2x), Nils De Wilde (Anderlecht, 2x), David Eeckhout (Gand), Samuel Mbangula Tshifunda (Anderlecht), Alexandro Calut (Standard) et Pierre Dwomoh (Genk).

Dans l'autre rencontre du groupe 1, la Pologne a pris le dessus sur la Macédoine du Nord (3-2).

La Belgique défiera samedi (11h00) la Macédoine du Nord avant de rencontrer la Pologne mardi (15h30).

Treize groupes sont en tout formés. Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour le Tour Élite au printemps 2020 où ils rejoindront l'Espagne et l'Angleterre, directement qualifiés. Les sept vainqueurs de groupe et les sept meilleurs deuxièmes se qualifieront pour la phase finale en Estonie qui aura lieu en mai 2020.